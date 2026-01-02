Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию в новогодние каникулы

Медицинские осмотры и диспансеризацию жители республики могут пройти и в новогодние праздники, начиная с сегодняшнего дня. В поликлиниках прием ведут терапевты и узкие специалисты. Можно сдать анализы, пройти ЭКГ.
Многие уфимцы решили не откладывать прохождение диспансеризации. К слову, в числе первых и сами медработники. Обследования прошли главный врач 9-й городской больницы Татьяна Добрейкина и главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Эдуард Камалов. И рекомендуют это сделать всем.
При выявлении факторов риска терапевты направляют пациентов к узким специалистам. Диспансеризация бесплатна. К поликлинике 9-й городской больницы прикреплены более 59 тысяч человек. Это жители Ленинского района столицы и Уфимского района. Сотрудники поликлиники активно приглашают людей пройти диспансеризацию. И в первый день работы в поликлинике было многолюдно.