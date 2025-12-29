Радий Хабиров исполнил мечту 5-летнего мальчика из Башкирии

5-летнему Султанмурату, обратившемуся во время Прямой линии к Радию Хабирову, показали, как создаются анимационные картины. Мальчик попросил главу республики сделать мультфильмы на башкирском. А студия анимации «Муха» решила показать малышу, как и кто работает над созданием детского контента.

По растерянному виду Султанмурата можно понять: он и не думал, что всё так далеко зайдёт. Мальчик всерьёз интересуется, насколько это возможно в пять лет, анимационной отраслью, но заглянуть в рабочий процесс даже и не мечтал, а началось всё с одного вопроса.

В ходе Прямой линии Султанмурат обратился к главе республики. Радий Хабиров пообещал малышу сюрприз на Новый год. Султанмурату решили показать все этапы создания мультфильмов, а их немало. Большая кропотливая работа десятков разных специалистов. Сначала нужно придумать и нарисовать героя.

Сейчас студия «Муха» работает над двумя крупными проектами – это фантастический мультфильм «Берлога» про трёх мишек-непосед, которые отправляются на поиски приключений, и анимационная картина, основанная уже на реальных событиях, – «Потомки Салавата». Главный герой – легендарный командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов, и Султанмурат стал одним из первых, кто увидел кадры будущего фильма.

В арсенале аниматоров есть одно волшебное устройство, которое они используют, когда создают мультфильмы с человеческими героями. И ещё неизвестно, кто был больше рад экскурсии – Султанмурат или его папа.