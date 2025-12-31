В Башкирии мальчик спас из огня братишку

В Белорецке из пожара спаслись два брата. Об этом рассказали в МЧС.

30 декабря вечером огнём охватило частный дом. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Началось срочное тушение горения, ведь в доме могли находиться дети.

В ходе обследования территории выяснилось, что старший мальчик вынес из дома младшего брата. Ребята спрятались на безопасное расстояние. Дети не пострадали.

Главное управление МЧС России по РБ напоминает о недопустимости оставления детей без присмотра и призывает родителей быть предельно бдительными, особенно в период новогодних праздников.