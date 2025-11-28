Сложная погода в Башкирии: снег, гололед и дожди

Сегодня, 28 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается гололед и ледяной дождь. Ветер юго-западный и южный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем составит от -1 до +4°С.

В субботу, 29 ноября, также прогнозируются мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь. На дорогах сохранится гололедица. В южных районах существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, южный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет в пределах 0, -5°С, днем – до -1, +4°С.