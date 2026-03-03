Ледяной дождь и снег: ГАИ Башкирии призывает водителей к осторожности на дорогах

В республике из-за неблагоприятных погодных условий ввели новое ограничение на дороге Бирск – Тастуба – Сатка. Вместе с тем движение по дороге Дюртюли – Нефтекамск открыли, однако ограничения для грузового и пассажирского транспорта продолжают действовать на дорогах Уфа – Бирск – Янаул, Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В республику накануне пришли осадки: мокрый снег и ледяной дождь, на трассах образовались снежный накат и гололедица. Между тем начальник ГАИ в регионе обратился к местным жителям с предостережением. Владимир Севастьянов призвал водителей выбрать безопасную скорость движения и избегать резких манёвров и перестроений. По данным синоптиков, в ближайшие сутки осадки в республике не прекратятся. Ближайшей ночью местами возможен сильный снег, а завтра днём усилится ветер.