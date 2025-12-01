В Башкирии охотник случайно ранил себя в ногу

В Кугарчинском районе произошел несчастный случай на охоте. В минувшую субботу около деревни Газиз 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение, случайно выстрелив себе в левую голень.

Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, пострадавшего доставили в реанимацию Мраковской центральной районной больницы. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести.