Глава Башкирии поддержал расширение проекта по разведению зубров

На оперативном совещании правительства республики в ЦУРе министр природопользования и экологии Нияз Фазылов отчитался о реализации проекта по разведению зубров.

По его словам, в природном парке «Мурадымовское ущелье» сейчас обитают 23 особи, включая одного новорожденного в 2025 году. Это говорит о том, что адаптация животных прошла успешно. 19 из них живут на воле, а три самки и один зубренок 2024 года рождения содержатся в демонстрационном вольере.

Учитывая успех проекта, его решили продолжить. Кроме того, рассматривается возможность завоза зубров кавказско-беловежской линии.

Минэкологии республики также подал заявку на президентский грант для формирования устойчивой популяции. Проект уже стал финалистом. В случае победы в Башкирию привезут ещё 9 особей европейского зубра.

Что я могу сказать? Все по-разному относятся. Кто-то подтрунивает, мол, делать вам нечего. Но, мне кажется, лет через 30-50 зубры станут обыкновенным явлением. Дети не вспомнят, что мы их откуда-то привезли. Конечно, все, что здесь мы делаем, должно сопровождаться учеными, а так я приветствую следующую закупку.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Фото: Мурадымовское ущелье, Vk

