Глава Башкирии поддержал расширение проекта по разведению зубров

На оперативном совещании правительства республики в ЦУРе министр природопользования и экологии Нияз Фазылов отчитался о реализации проекта по разведению зубров.
По его словам, в природном парке «Мурадымовское ущелье» сейчас обитают 23 особи, включая одного новорожденного в 2025 году. Это говорит о том, что адаптация животных прошла успешно. 19 из них живут на воле, а три самки и один зубренок 2024 года рождения содержатся в демонстрационном вольере.
Учитывая успех проекта, его решили продолжить. Кроме того, рассматривается возможность завоза зубров кавказско-беловежской линии.
Минэкологии республики также подал заявку на президентский грант для формирования устойчивой популяции. Проект уже стал финалистом. В случае победы в Башкирию привезут ещё 9 особей европейского зубра.
Фото: Мурадымовское ущелье, Vk