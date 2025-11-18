Глава Башкирии встретился с президентом Высшего совета по делам ислама Бахрейна

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Халифой. Он прибыл в столицу республики для участия в международной конференции «Идеалы и ценности Ислама: Одна умма – общая судьба».
В Доме Республики стороны обсудили вопросы развития экономических и гуманитарных связей. Глава Башкортостана подчеркнул важность сохранения межконфессионального согласия и ценностей традиционного ислама.
Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане прекрасно организовано духовное образование. В сентябре 2022 года в Уфе открылись новые корпуса Российского исламского университета. Кроме того, возобновили строительство мечети «Ар-Рахим» – в следующем году планируют завершить оформление фасада и приступить к ее внутренней отделке. Шейх поблагодарил Главу Башкортостана за тёплую встречу и передал приветствие от Короля Бахрейна, в завершение встречи пригласил делегацию Башкортостана посетить Королевство.