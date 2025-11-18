Глава Башкирии встретился с президентом Высшего совета по делам ислама Бахрейна

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Халифой. Он прибыл в столицу республики для участия в международной конференции «Идеалы и ценности Ислама: Одна умма – общая судьба».

Мы высоко ценим роль Королевства Бахрейн в укреплении межрелигиозного диалога и развитии отношений между народами наших стран. Последние десятилетия стали временем настоящего возрождения духовной жизни российской уммы. Хочу особенно отметить усердные труды председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, который очень многое сделал для этого.

Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане прекрасно организовано духовное образование. В сентябре 2022 года в Уфе открылись новые корпуса Российского исламского университета. Кроме того, возобновили строительство мечети «Ар-Рахим» – в следующем году планируют завершить оформление фасада и приступить к ее внутренней отделке. Шейх поблагодарил Главу Башкортостана за тёплую встречу и передал приветствие от Короля Бахрейна, в завершение встречи пригласил делегацию Башкортостана посетить Королевство.