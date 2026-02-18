В Уфе состоялся чемпионат Башкирии по шашкам

Эти соревнования собрали лучших спортсменов республики. Среди участников – 6 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта, многократные и действующие чемпионы мира.

Шашисты, которые успешно проявили себя на турнире, попадут в состав сборной Башкортостана на чемпионате России. Эти соревнования состоятся в апреле в Москве. Классическая программа продлилась 9 туров. Затем разыгрывались медали в быстрой и молниеносной программах.