В Уфе состоялся чемпионат Башкирии по шашкам

Эти соревнования собрали лучших спортсменов республики. Среди участников – 6 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта, многократные и действующие чемпионы мира.
Шашисты, которые успешно проявили себя на турнире, попадут в состав сборной Башкортостана на чемпионате России. Эти соревнования состоятся в апреле в Москве. Классическая программа продлилась 9 туров. Затем разыгрывались медали в быстрой и молниеносной программах.
Теперь благодаря гранту Главы Башкортостана этот вид спорта активно внедряется и в детские сады. Обученные у специально подготовленных воспитателей ребята смогут принимать участие в фестивале детского спорта по русским шашкам «Сарташ». Там они приобретут игровой опыт и смогут подготовиться к турнирам более высокого уровня, например, к юниорскому первенству.