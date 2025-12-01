В Уфе подвели итоги конкурса «Мы – гордость Башкортостана»

Открытый республиканский народно-патриотический фестиваль проводится с использованием средств гранта Президентского фонда культурных инициатив. Лучших выбирали из почти полутысячи заявок. Об участниках и гала-концерте конкурса – в нашем сюжете.
Вот уже второй раз подряд столица республики собирает под своим крылом самые яркие юные таланты. И хоть конкурс и называется «Мы – гордость Башкортостана», охват вышел далеко за рамки республики. Участники приезжают со всех уголков России.
Каждый номер – это целая история, наполненная глубоким смыслом. Артисты вкладывают в свои выступления частичку души, рассказывая о героизме предков, о красоте родной природы и единстве многонационального народа.
Организатор фестиваля – «Альянс талантов», который реализовал проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
На отборочный этап было подано почти 500 заявок, и лишь треть из них дошла до основных испытаний. На гала-концерте свои номера представили лучшие из лучших. Своим выступлением они смогли показать своеобразный урок патриотизма, но только через искусство.