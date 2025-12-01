В Уфе подвели итоги конкурса «Мы – гордость Башкортостана»

Открытый республиканский народно-патриотический фестиваль проводится с использованием средств гранта Президентского фонда культурных инициатив. Лучших выбирали из почти полутысячи заявок. Об участниках и гала-концерте конкурса – в нашем сюжете.

Вот уже второй раз подряд столица республики собирает под своим крылом самые яркие юные таланты. И хоть конкурс и называется «Мы – гордость Башкортостана», охват вышел далеко за рамки республики. Участники приезжают со всех уголков России.

Мне 12 лет, я приехала из Саратова. Мне понравилась организация, что все идет по времени, и обстановка такая домашняя – всё очень круто. Эмилия Смачкова, участница фестиваля /г. Саратов/

Каждый номер – это целая история, наполненная глубоким смыслом. Артисты вкладывают в свои выступления частичку души, рассказывая о героизме предков, о красоте родной природы и единстве многонационального народа.

Номер «Буян-ветер» – это якутская песня, тематика. Юлия Мыльникова, участница фестиваля /г. Благовещенск/

Стилизованный номер, есть общие черты с башкирским творчеством, фолк такой, горловое пение. Нина Ермолаева, хор-дирижёр детской школы искусств г. Благовещенска

Организатор фестиваля – «Альянс талантов», который реализовал проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На наши конкурсы «Альянс талантов» приходят уже сильные игроки, потому что они знают: на «Альянсе талантов» занять место – это дорогого стоит. Поэтому вот этот отбор уже проходил как концерт. Мы наслаждались каждым номером, который был на сцене. Игорь Малёв, директор креативного и социального предприятия ООО «Альянс талантов»