В Уфе завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек в возрастной категории 17-18 лет. В программу состязаний вошли гонки на 10 и 12,5 километров, суперспринт и смешанные эстафеты.

Всероссийский турнир проходил восемь дней. Финальным заездом была одиночная смешанная эстафета. По итогам соревнований победу одержала пара биатлонистов из Ханты-Мансийского автономного округа – Артем Когуевский и Ярослава Визгалёва. С небольшим отрывом вторыми стали спортсмены из Удмуртской республики – Антуганова Владислава и Кандаков Яромир. Нашу республику представляли Руслан Каримов и Светлана Михалёва, они стали третьими.