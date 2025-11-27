В Уфе обсудили, как уберечь культурное наследие от «черных копателей»

Как уберечь археологические памятники и культурное наследие от «черных копателей»? Об этом говорили на международной научно-практической конференции в Уфе. Её посвятили теме кладоискательства.

Опытом в сохранении историко-культурного наследия поделились специалисты и ученые из разных уголков страны, а также Казахстана. В последние десятилетия незаконные раскопки, проводимые так называемыми кладоискателями, приобретают угрожающие масштабы. Опыт показывает, что существующие механизмы охраны недостаточно эффективны в борьбе с этим явлением. Ситуация требует разработки и внедрения новых, более действенных методов противодействия «черным археологам», считают специалисты.