Речное училище Уфы празднует 55-летие

За более чем полувековую историю из стен учебного заведения вышли свыше восьми тысяч специалистов. Выпускники востребованы в судоходных компаниях и предприятиях страны.

Стоит отметить, что речной флот для Башкортостана имеет большое значение. Особенно для развития экономики и внутреннего туризма. За прошедший год судами и кораблями перевезено более двух миллионов тонн груза и свыше 300 тысяч пассажиров.