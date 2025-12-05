Госоркестр Башкирии стал трижды лауреатом премии «440 Герц»

Государственный академический симфонический оркестр Башкортостана стал трижды лауреатом премии «440 Герц». Это главная премия России в сфере симфонического искусства. В этом году оргкомитет конкурса рассмотрел более 40 заявок.

Госоркестр Башкортостана одержал победу в трех номинациях. Творческий коллектив получил пальму первенства за «Развитие симфонической культуры региона». Директор оркестра Артур Назиуллин и солисты Ксения Мороз и Ислам Алиев стали лучшими в номинации «Соло с оркестром». Главный дирижёр Дмитрий Крюков стал победителем номинации «Слово о музыке».