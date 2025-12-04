Глава Башкирии встретился с хокимами Ташкентской и Ферганской областей Узбекистана

Новые горизонты экономического и культурного взаимодействия открываются по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и Ферганской областью, которое заключили Радий Хабиров и Хайрулла Бозоров.

Представители бизнеса и власти нашей республики и региона Узбекистана договорились развивать партнёрские отношения в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, молодёжной и промышленной сфере. Инвестор из центрально-азиатского государства намерен вложиться в строительство оптово-распределительного склада для хранения овощей в нашем регионе.

Также Радий Хабиров обсудил с хокимом Ташкентской области развитие кооперации между предпринимателями Башкортостана и Узбекистана. В беседе с Зойиром Мирзаевым говорили об открытии совместного технопарка в Ташкентской области. По итогам переговоров и встреч Радий Хабиров отметил продуктивность визита и перспективы договорённостей.

Ташкентская область – мощный промышленный регион, где мы реализуем большую идею по открытию узбекско-башкирского технопарка. В целом сотрудничество наших предприятий идёт достаточно активно. Мы договорились развивать партнёрство с Ферганской областью, в том числе в сфере поставок плодоовощной продукции. Мы нашли инвестора, который планирует строительство оптово-распределительного склада, чтобы поставлять свежие овощи в Башкортостан. Поездка получилась насыщенной и результативной. Мы видим точки соприкосновения, понимаем, с кем и как работать дальше. Это даёт серьёзный потенциал для развития кооперации и принесёт ощутимую пользу жителям республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
