Глава Башкирии встретился с хокимами Ташкентской и Ферганской областей Узбекистана

Ташкентская область – мощный промышленный регион, где мы реализуем большую идею по открытию узбекско-башкирского технопарка. В целом сотрудничество наших предприятий идёт достаточно активно. Мы договорились развивать партнёрство с Ферганской областью, в том числе в сфере поставок плодоовощной продукции. Мы нашли инвестора, который планирует строительство оптово-распределительного склада, чтобы поставлять свежие овощи в Башкортостан. Поездка получилась насыщенной и результативной. Мы видим точки соприкосновения, понимаем, с кем и как работать дальше. Это даёт серьёзный потенциал для развития кооперации и принесёт ощутимую пользу жителям республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан