Глава Башкирии встретился с хокимами Ташкентской и Ферганской областей Узбекистана

Новые горизонты экономического и культурного взаимодействия открываются по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и Ферганской областью, которое заключили Радий Хабиров и Хайрулла Бозоров.
Представители бизнеса и власти нашей республики и региона Узбекистана договорились развивать партнёрские отношения в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, молодёжной и промышленной сфере. Инвестор из центрально-азиатского государства намерен вложиться в строительство оптово-распределительного склада для хранения овощей в нашем регионе.
Также Радий Хабиров обсудил с хокимом Ташкентской области развитие кооперации между предпринимателями Башкортостана и Узбекистана. В беседе с Зойиром Мирзаевым говорили об открытии совместного технопарка в Ташкентской области. По итогам переговоров и встреч Радий Хабиров отметил продуктивность визита и перспективы договорённостей.