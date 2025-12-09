В Башкирии подсчитали «индекс оливье»

Новогодний праздничный стол для россиян стал дороже. Особенно в приготовлении салатов. Зато, по оценкам статистиков, минимальная стоимость продуктов для традиционного оливье обойдется в 576 рублей. Наша съёмочная группа обошла супермаркеты и рынки, чтобы узнать реальную стоимость ингредиентов к блюду. Что говорят эксперты, а также рекомендуют работники из сферы общепита, в частности профессиональные повара – в нашем сюжете.

Купить готовое или сделать самим? Фаиль Гильманов вместе с супругой ещё думают над этим вопросом в плане приготовления оливье. Для него, как и для всех россиян, декабрь полон хлопот и забот. Время и деньги – очень ценные на сегодня ресурсы.

Оливье – это, наверно, самый бюджетный салат будет на Новый Год, всё-таки креветок и дорогих морепродуктов там нет, сейчас, наверное, чтобы получить порцию на семью – это будет рублей 700. Фаиль Гильманов

При условии, если салат едят преимущественно двое взрослых. Причем аналитики, исходя из данных Росстата, выяснили, что главное праздничное блюдо стало дорогим и составило 576 рублей. Далее идут мимоза, селёдка под шубой. Замыкает четвёрку столичный. Все продукты оценивали по стоимости ингредиентов. И реально ли цена оливье соответствует действительности?

По нашим скромным подсчётам, если приобрести все ингредиенты к салату с учётом всех скидок, то выходит почти 600 рублей, что немного даже выше той цены, которую дали статистики в размере 576 рублей.

Сами уфимцы предпочитают покупать продукты к праздничному столу в супермаркетах. На рынки ходят единожды, чтобы приобрести свежие овощи, которых не встретишь на полках магазинов.

Можно посмотреть, потрогать, там всё в коробках – мятое привозят в супермаркетах. На рынке чуть-чуть дороже. Около тысячи выходит. У нас семья большая, бывает и полторы тысячи. Раделина Ишемгулова

Особо, мне кажется, разницы нет, примерно одинаково. Думаю, до 1000 рублей, меньше даже, от 700 рублей, то есть не сильно дорого, чтобы салат приготовить. Влада Идрисова

Эксперты подчеркивают, что стоимость продуктов на оливье остаётся стабильной. Цены поднялись, но незначительно, из-за инфляции. Причина – большой урожай овощей и то, что многие ингредиенты к салату выпускают в регионе.

Что касается продукции животного происхождения, в частности, яиц или мясной составляющей в оливье, то и эти ингредиенты у нас в достатке производятся, даже вывозятся, мы вывозим даже в дальнее зарубежье. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук

Настоящий ажиотаж на рынках, говорят продавцы, начинается за три дня перед новогодним праздником. Особенно, когда покупатели ищут варёную колбасу и желательно в оболочке.

Вы знаете, у нас давно не дорожала колбаса, но не так часто она дорожает, если даже и дорожает, то ненамного, но бывает в год один раз. Эльвира Сафина, предприниматель

А в одном из уфимских ресторанов и вовсе подают альтернативное оливье, со слабосолёным лососем. Шеф-повар Никита Данченко отмечает: в последнее время блюдо пользуется большой популярностью у горожан, поскольку низкокалорийное.

Потому что туда идёт красная рыба, а в ней очень мало калорий. Если добавить сметану, то он будет прям ПП. 500-1000 рублей, и у вас будет салат готов к вашему столу. Никита Данченко, шеф-повар ресторана