В Башкирии подсчитали «индекс оливье»

Новогодний праздничный стол для россиян стал дороже. Особенно в приготовлении салатов. Зато, по оценкам статистиков, минимальная стоимость продуктов для традиционного оливье обойдется в 576 рублей. Наша съёмочная группа обошла супермаркеты и рынки, чтобы узнать реальную стоимость ингредиентов к блюду. Что говорят эксперты, а также рекомендуют работники из сферы общепита, в частности профессиональные повара – в нашем сюжете.
Купить готовое или сделать самим? Фаиль Гильманов вместе с супругой ещё думают над этим вопросом в плане приготовления оливье. Для него, как и для всех россиян, декабрь полон хлопот и забот. Время и деньги – очень ценные на сегодня ресурсы.
При условии, если салат едят преимущественно двое взрослых. Причем аналитики, исходя из данных Росстата, выяснили, что главное праздничное блюдо стало дорогим и составило 576 рублей. Далее идут мимоза, селёдка под шубой. Замыкает четвёрку столичный. Все продукты оценивали по стоимости ингредиентов. И реально ли цена оливье соответствует действительности?
По нашим скромным подсчётам, если приобрести все ингредиенты к салату с учётом всех скидок, то выходит почти 600 рублей, что немного даже выше той цены, которую дали статистики в размере 576 рублей.
Сами уфимцы предпочитают покупать продукты к праздничному столу в супермаркетах. На рынки ходят единожды, чтобы приобрести свежие овощи, которых не встретишь на полках магазинов.
Эксперты подчеркивают, что стоимость продуктов на оливье остаётся стабильной. Цены поднялись, но незначительно, из-за инфляции. Причина – большой урожай овощей и то, что многие ингредиенты к салату выпускают в регионе.
Настоящий ажиотаж на рынках, говорят продавцы, начинается за три дня перед новогодним праздником. Особенно, когда покупатели ищут варёную колбасу и желательно в оболочке.
А в одном из уфимских ресторанов и вовсе подают альтернативное оливье, со слабосолёным лососем. Шеф-повар Никита Данченко отмечает: в последнее время блюдо пользуется большой популярностью у горожан, поскольку низкокалорийное.
Окончательный выбор в пользу тех или иных блюд на Новый год, конечно же, остается за самим человеком. Вкусы у многих разные. Как считают повара, человеку достаточно порции оливье в 250 граммов, чтобы получить удовольствие и незабываемый вкус, который помнят с детства.