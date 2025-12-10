Константин Толкачев посетил реабилитационный комплекс «Салют» в Уфе

Ознакомиться с центром, пообщаться с родителями и посмотреть, как принятые законы работают на деле. Реабилитационно-образовательный комплекс «Салют» посетил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Сотрудники центра провели экскурсию и рассказали о направлениях социально-бытовой и социально-средовой реабилитации, а также об особенностях их реализации. Также в рамках мероприятия прошел круглый стол, где мамы подопечных центра смогли задать вопросы на наболевшие темы. Так, жительница Янаула – мама ребенка с РАС – подняла тему летнего досуга детей с особенностями здоровья, ведь обычные летние лагеря им не доступны.