Поезд Деда Мороза остановится в Уфе 14 декабря

На этой неделе в столицу Башкирии прибудет поезд Деда Мороза. Путешествие главного зимнего волшебника по России началось 19 ноября из Владивостока и завершится 11 января в Великом Устюге. За это время сказочный состав преодолеет более 20 тысяч км и посетит 70 городов страны.

В Уфу поезд прибудет в воскресенье, 14 декабря. Программа начнется в 11:00 и продлится до 17:05.

На следующий день, 15 декабря, состав встретят в 11:00 жители Стерлитамака. Он пробудет на перроне до 19:10.

В каждом городе гостей ждет встреча с Дедом Морозом, выступления артистов и аниматоров. Все желающие смогут посетить специальные тематические вагоны: лавку с северными сувенирами, фотокупе, вагон-ресторан и буфет. Впервые в этом году в составе появится вагон Снежной королевы.