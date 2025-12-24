Башкирия становится субъектом реализации внешнеполитических задач

Институты развития выступают в качестве двигателей кооперации. На этом фундаменте выстроена прагматичная и активная «внешнеэкономическая машина» республики. Управленческая команда Хабирова сделала ставку не на эпизодические контакты, а на проектно ориентированную экспансию, ключевую роль в которой играют институты развития, в первую очередь Корпорация развития Республики Башкортостан. Российско-таджикский индустриальный парк в Душанбе — хрестоматийный пример. Республика выступает не просто участником, а оператором проекта со стороны России, что предполагает полный цикл: от переговоров и подписания соглашения на уровне глав государств до практической реконструкции производственных площадок и привлечения резидентов. Специализация парка на легкой и металлургической промышленности — не случайный выбор, а отражение компетенций самого Башкортостана. Такая модель промышленной кооперации качественно отличается от простой торговли: она создает долгосрочную взаимозависимость, передачу технологий и закрепление производственных цепочек. Бизнес-миссии, выставки и работа в посольствах служат для постоянного сканирования среды и формирования пространства для перспективных сделок. Активность Башкортостана более чем в 100 странах работает на создание портфеля возможностей, из которого отбираются наиболее стратегически и политически весомые проекты.