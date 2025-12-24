Уфимские врачи спасли жизнь молодой маме после родов

В уфимской РКБ имени Г. Г. Куватова врачи спасли жизнь 37-летней пациентке с антифосфолипидным синдромом – специфическим состоянием, при котором организм склонен к образованию тромбов.

Молодая мама поступила в перинатальный центр в экстренном порядке. Ей успешно провели операцию кесарева сечения, и на свет появились двойняшки. Однако после операции состояние женщины резко ухудшилось: появились сильная одышка, чувство нехватки воздуха и учащенное сердцебиение.

Срочное обследование выявило тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии (ТЭЛА) и отек легких. ТЭЛА — это одно из самых опасных осложнений, которое может мгновенно оборвать жизнь, особенно в послеродовом периоде. Риск был чрезвычайно высок из-за основного заболевания пациентки — антифосфолипидного синдрома, резко повышающего вероятность тромбоза.

Для спасения женщины была оперативно собрана мультидисциплинарная бригада, в которую вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиолог и ангиохирург. Благодаря их слаженным действиям удалось стабилизировать состояние и спасти жизнь молодой матери.