Уфимская гипсовая компания удвоила объем инвестиций

Увеличили объем инвестиций более чем в два раза. Уфимская гипсовая компания вместо заявленных 123 миллионов рублей вложит в развитие более 260 миллионов. Дополнительное соглашение предприятие заключило с Министерством строительства и архитектуры Башкортостана на полях Международной недели бизнеса, которая прошла в столице республики. Что изменится после реализации инвестпроекта?

Уже четверть века Уфимская гипсовая компания входит в число лидеров по производству керамзитового гравия, гипса и сухих смесей. В ассортименте более 35 позиций, которые пользуются спросом на строительном рынке республики.

Наша продукция используется при строительстве многоэтажных домов, ИЖС. Также частники берут для ремонта в новостройках. Екатерина Сухарева, маркетолог предприятия

Преимущество предприятия в том, что у него есть собственное месторождение сырья, за счёт чего обеспечен полный цикл производства, а оно автоматизировано и роботизировано. Строгий контроль за соблюдением технологий осуществляется на каждом этапе. В финале керамзит подаётся в огромную печь и обжигается при температуре около 1200 градусов. В сутки сюда подают 200 тонн глины, из которой в зависимости от фракции, плотности и прочности получают до 480 кубометров продукции.

Керамзит – это вспученная глина. И чтобы он был прочным и долговечным, его ожигают и вспучивают. Руслан Шигапов, начальник цеха керамзитного гравия

Прежде чем попасть на склад, строительные смеси проходят финальную проверку в лаборатории. Здесь продукцию подвергают физико-механическим испытаниям, чтобы они соответствовали ГОСТу.

Если есть отклонения, изолируем всю партию смеси. Клиенту уходит только проверенная продукция в соответствии с ГОСТ. Марина Шохова, инженер-технолог

После участия в совещании в формате «Инвестчас» предприятие по решению главы республики получило в аренду земельный участок. На фоне освоения рынка строительных материалов компания приняла решение расширить масштабы модернизации и увеличила инвестиции со 120 до 260 миллионов рублей. Дополнительное соглашение о расширении производства было подписано с Министерством строительства и архитектуры Башкортостана.

В рамках нашего инвестсоглашения с Республикой Башкортостан нам дадут участок рядом, чтобы мы расширили производство, увеличили мощность предприятия складов. Игорь Сандулов, первый заместитель директора «Уфимской гипсовой компании»