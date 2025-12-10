Уфимская гипсовая компания удвоила объем инвестиций

Увеличили объем инвестиций более чем в два раза. Уфимская гипсовая компания вместо заявленных 123 миллионов рублей вложит в развитие более 260 миллионов. Дополнительное соглашение предприятие заключило с Министерством строительства и архитектуры Башкортостана на полях Международной недели бизнеса, которая прошла в столице республики. Что изменится после реализации инвестпроекта?

Уже четверть века Уфимская гипсовая компания входит в число лидеров по производству керамзитового гравия, гипса и сухих смесей. В ассортименте более 35 позиций, которые пользуются спросом на строительном рынке республики.

Наша продукция используется при строительстве многоэтажных домов, ИЖС. Также частники берут для ремонта в новостройках.

Екатерина Сухарева, маркетолог предприятия

Преимущество предприятия в том, что у него есть собственное месторождение сырья, за счёт чего обеспечен полный цикл производства, а оно автоматизировано и роботизировано. Строгий контроль за соблюдением технологий осуществляется на каждом этапе. В финале керамзит подаётся в огромную печь и обжигается при температуре около 1200 градусов. В сутки сюда подают 200 тонн глины, из которой в зависимости от фракции, плотности и прочности получают до 480 кубометров продукции.

Керамзит – это вспученная глина. И чтобы он был прочным и долговечным, его ожигают и вспучивают.

Руслан Шигапов, начальник цеха керамзитного гравия

Прежде чем попасть на склад, строительные смеси проходят финальную проверку в лаборатории. Здесь продукцию подвергают физико-механическим испытаниям, чтобы они соответствовали ГОСТу.

Если есть отклонения, изолируем всю партию смеси. Клиенту уходит только проверенная продукция в соответствии с ГОСТ.

Марина Шохова, инженер-технолог
После участия в совещании в формате «Инвестчас» предприятие по решению главы республики получило в аренду земельный участок. На фоне освоения рынка строительных материалов компания приняла решение расширить масштабы модернизации и увеличила инвестиции со 120 до 260 миллионов рублей. Дополнительное соглашение о расширении производства было подписано с Министерством строительства и архитектуры Башкортостана.

В рамках нашего инвестсоглашения с Республикой Башкортостан нам дадут участок рядом, чтобы мы расширили производство, увеличили мощность предприятия складов.

Игорь Сандулов, первый заместитель директора «Уфимской гипсовой компании»

Для этого будет произведена масштабная модернизация завода. Возведут дополнительную энергоэффективную технологическую линию, что позволит увеличить производительность гипсовой продукции до 150 тысяч тонн в год.

