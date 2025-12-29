Радий Хабиров провёл финальное совещание в рамках «Инвестчаса»

В 2025 году на «Инвестчасах» одобрили 84 проекта с объёмом вложений порядка 100 млрд рублей. И сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл финальное совещание в уходящем году. На нём, в частности, подвели промежуточные итоги работы Инвестиционного комитета региона.

Было отмечено, что с 2018 года состоялось 185 заседаний в формате «Инвестчас», на которых рассмотрели более 700 инициатив с общим объёмом вложений 1,3 трлн рублей. Также Главе Башкортостана представили проект расширения производственных мощностей по выпуску нефтегазового оборудования в Белебее. В строительство технологического комплекса инвестор планирует вложить более 1 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест.