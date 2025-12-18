Мороз до -21°C ударит в Башкирии в ближайшие дни

Сегодня, 18 декабря, в республике пройдет небольшой снег. Местами возможны гололед и ледяной дождь. Ветер южный и юго-западный, днем местами с порывами. Температура ночью составит до -10, -15°C, при прояснениях опустится до -16, -21°C. Днем ожидается -3, -8°C.

В пятницу, 19 декабря, прогнозируется снег и мокрый снег. Местами гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сформируется гололедица, снежный накат и снежные заносы. Ветер сменит направление с южного на северо-западный. Столбики термометров покажут ночью -4, -9°C, а днем температура будет около 0, -5°C.