В Уфе прошла премьера комедии «Всё могло бы быть иначе…»

В Национальном молодёжном театре имени Мустая Карима прошла первая зимняя премьера сезона – лирическая комедия «Всё могло бы быть иначе…». Показ приурочили к бенефису народного артиста Башкортостана Салавата Нурисламова.

Юбиляра поздравили с творческими достижениями, вручив почетные награды от Министерства культуры республики и Союза театральных деятелей России. Бенефисный спектакль, поставленный Мусалимом Кульбаевым, стал размышлением о вечных ценностях – любви, прощении и возможности начать всё заново, а образ Наполеона, воплощённый Салаватом Нурисламовым, добавил постановке глубины и зрелости. Второй премьерный показ состоится сегодня, 12 декабря.