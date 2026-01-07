В Уфе рождественские купания собрали более 300 моржей

В Уфе прошли рождественские купания. Традиционный заплыв в честь праздника состоялся на Солдатском озере в парке Якутова. Кто-то проплыл всю дистанцию, а кто-то ограничился лишь погружением возле ступеней.

Для многих участников мероприятия – зимнее плавание не просто экстремальное увлечение, а настоящая школа здоровья. Участие в праздничных купаниях приняли как новички, так и моржи со стажем, всего – более 300 человек.