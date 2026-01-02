В Башкирии с боем курантов появились на свет три ребенка

Первые минуты 2026 года в Башкирии ознаменовались не только праздничными фейерверками, но и рождением новой жизни. Сразу три малыша появились на свет в республике с боем курантов.
Как сообщил Глава региона Радий Хабиров, в 00:01 в клинике БГМУ родилась девочка весом 3,8 кг. В это же время в Республиканском клиническом перинатальном центре на свет появился мальчик. Еще один новорожденный открыл глаза в РКБ им. Куватова.
Всего за первые восемь часов нового года в республике родились девять детей — четыре мальчика и пять девочек.
Фото: Радий Хабиров, Vk