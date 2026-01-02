Дед Мороз получил «огненный подарок» от жителя Уфы

В Уфе на улице Булата Имашева произошел пожар, в результате которого сгорела декоративная фигура Деда Мороза. Инцидент случился вечером 1 января в Кузнецовском затоне.

По данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил использования пиротехники. Местный житель запускал фейерверк в непосредственной близости от конструкции, что привело к ее воспламенению.

Пламя успели локализовать с помощью огнетушителей до прибытия пожарных. К счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства пожара выясняются.