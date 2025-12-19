В Башкирии утвердили график работы поликлиник на новогодние праздники

Минздрав республики опубликовал график работы медицинских организаций в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Так, амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать 31 декабря 2025 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года с 08:00 до 17:00. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет осуществляться до 16:00. Пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса принимут в фильтр-боксах с 08:00 до 17:00 в те же рабочие дни: 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.
Медицинские осмотры и диспансеризацию можно будет пройти 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года. Женские консультации — 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 год.
Проведение планового УЗИ-скрининга беременных женщин запланировано на 2, 5, 6, 9 января 2026 года. Подтверждающая УЗИ-диагностика при выявлении ВПР с проведением перинатальных консилиумов будет организована 2, 5, 9 января. Неонатальный скрининг новорожденных проведут 2, 4, 6, 8, 10 января 2026 года.
Фото: Минздрав РБ.