В Башкирии утвердили график работы поликлиник на новогодние праздники

Так, амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать 31 декабря 2025 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года с 08:00 до 17:00. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет осуществляться до 16:00. Пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса принимут в фильтр-боксах с 08:00 до 17:00 в те же рабочие дни: 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.