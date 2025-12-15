Башкирию охватывает «гонконгский грипп»

В связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями в республике закрыли на карантин восемь школ и три детсада. Частично приостановили работу свыше 130 классов. В этом эпидсезоне Башкортостан охватывает штамм гриппа А(H3N2), или, по-другому, «гонконгский». Вирус отличается резким скачком температуры человека под 40 градусов и зачастую протекает в тяжелой форме. Болеют и привитые.
В республиканской инфекционной больнице Евгений уже больше недели. Вечером, после учёбы, он внезапно почувствовал слабость и небольшое головокружение, затем его настигли кашель, боль в горле и высокая температура. Уколы помогали её сбить, но ненадолго.
Перечисленные симптомы стали тревожным звонком для всей семьи. Сдав анализы, стало ясно – «гонконгский» грипп. Кроме того, заразившиеся могут ощущать резь в глазах, мышечную и головную боль, тошноту и расстройство пищеварения. Сейчас же, после осложнений, молодой человек идёт на поправку и с нетерпением ждёт выписки.
В зону повышенного риска входят именно дети и пенсионеры. А ещё, говорят врачи, взрослые с сопутствующими недугами, например, онкологией или сахарным диабетом. Эпидсезон в этом году начался рано – в ноябре. В Башкортостане долго держалась благоприятная погода для вируса: было тепло и сыро.
Вакцина от гриппа не гарантирует надёжную защиту, однако среди привитых подцепивших вирус – значительно меньше. Ещё она снижает риск тяжелого течения болезни.
Так, в регионе прививки сделали порядка 60% населения. Уровень заболеваемости, успокаивают специалисты, не превышает норму. Однако он может вырасти в новогодние праздники из-за массового скопления людей.
Но это не значит, что можно заниматься самолечением, а уж тем более принимать антибиотики без назначения. В случае плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу. Важно чаще дезинфицировать, проветривать и увлажнять помещение. Вирус гриппа, в том числе и «гонконгский», передаётся не только воздушно-капельным путём, но и контактно-бытовым. Поэтому использование масок и мытьё рук – это простейший, но надёжный барьер против болезни.