Башкирию охватывает «гонконгский грипп»

В связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями в республике закрыли на карантин восемь школ и три детсада. Частично приостановили работу свыше 130 классов. В этом эпидсезоне Башкортостан охватывает штамм гриппа А(H3N2), или, по-другому, «гонконгский». Вирус отличается резким скачком температуры человека под 40 градусов и зачастую протекает в тяжелой форме. Болеют и привитые.

В республиканской инфекционной больнице Евгений уже больше недели. Вечером, после учёбы, он внезапно почувствовал слабость и небольшое головокружение, затем его настигли кашель, боль в горле и высокая температура. Уколы помогали её сбить, но ненадолго.

Обычно при ОРВИ, гриппе у меня температура не выше 38-39. А тут у меня трое суток держалась температура под 40. Были подозрения, что это, скорее, как ангина. У меня был опыт, что ангиной болел – температура высокая. Но врачи все, что приезжали на скорой, говорили, просто горло красное, никаких воспалений нет. И было напряжно, что температура никак не сбивалась. Евгений Зарипов

Перечисленные симптомы стали тревожным звонком для всей семьи. Сдав анализы, стало ясно – «гонконгский» грипп. Кроме того, заразившиеся могут ощущать резь в глазах, мышечную и головную боль, тошноту и расстройство пищеварения. Сейчас же, после осложнений, молодой человек идёт на поправку и с нетерпением ждёт выписки.

Всё зависит от тяжести течения заболевания, в основном поступают в средне-тяжелой и тяжелой форме. В тяжелой форме пациенты находятся в реанимации, чаще всего осложнения в виде пневмонии. На сегодняшний день в отделении №7 находятся 28 пациентов с гриппом А. Половина – взрослые, половина – дети. Фагиля Кутлугужина, заведующая отделением №7 Республиканской клинической инфекционной больницы

В зону повышенного риска входят именно дети и пенсионеры. А ещё, говорят врачи, взрослые с сопутствующими недугами, например, онкологией или сахарным диабетом. Эпидсезон в этом году начался рано – в ноябре. В Башкортостане долго держалась благоприятная погода для вируса: было тепло и сыро.

В мониторинге за циркуляцией вирусов преобладают респираторные вирусы – это коронавирусы, аденовирусы, риновирусы, однако уже пятую неделю регистрируются вирусы гриппа Н3N2. Вирус давно нам известен и входит в состав вакцин, используемых в этом эпидсезоне. Лейсан Усманова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Вакцина от гриппа не гарантирует надёжную защиту, однако среди привитых подцепивших вирус – значительно меньше. Ещё она снижает риск тяжелого течения болезни.

Проведены в центральной районной больнице по приказам Минздрава аккордные дни, то есть те жители и детишки, которые не могли приехать в рабочие дни, приезжали в субботу. Мы все их приглашали: участковые педиатры, участковые терапевты. Акция проводилась пять суббот подряд. Инна Хазиева, заведующая поликлиникой Шаранской центральной районной больницы

Так, в регионе прививки сделали порядка 60% населения. Уровень заболеваемости, успокаивают специалисты, не превышает норму. Однако он может вырасти в новогодние праздники из-за массового скопления людей.

Не только в республике, но и в Российской Федерации из вакцинированных болеют гриппом только 0,02% – эта цифра очень маленькая. Те противовирусные препараты, которые у нас есть в аптеках, они работают против этого вируса тоже. Потому что нет никаких видоизменённых вирусов, которые у нас иногда говорят, что якобы другой вирус пришёл. Нет, это тот же вирус, против которого работают все противовирусные препараты. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы