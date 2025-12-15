Башкирию охватывает «гонконгский грипп»

В связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями в республике закрыли на карантин восемь школ и три детсада. Частично приостановили работу свыше 130 классов. В этом эпидсезоне Башкортостан охватывает штамм гриппа А(H3N2), или, по-другому, «гонконгский». Вирус отличается резким скачком температуры человека под 40 градусов и зачастую протекает в тяжелой форме. Болеют и привитые.

В республиканской инфекционной больнице Евгений уже больше недели. Вечером, после учёбы, он внезапно почувствовал слабость и небольшое головокружение, затем его настигли кашель, боль в горле и высокая температура. Уколы помогали её сбить, но ненадолго.

Обычно при ОРВИ, гриппе у меня температура не выше 38-39. А тут у меня трое суток держалась температура под 40. Были подозрения, что это, скорее, как ангина. У меня был опыт, что ангиной болел – температура высокая. Но врачи все, что приезжали на скорой, говорили, просто горло красное, никаких воспалений нет. И было напряжно, что температура никак не сбивалась.

Евгений Зарипов

Перечисленные симптомы стали тревожным звонком для всей семьи. Сдав анализы, стало ясно – «гонконгский» грипп. Кроме того, заразившиеся могут ощущать резь в глазах, мышечную и головную боль, тошноту и расстройство пищеварения. Сейчас же, после осложнений, молодой человек идёт на поправку и с нетерпением ждёт выписки.

Всё зависит от тяжести течения заболевания, в основном поступают в средне-тяжелой и тяжелой форме. В тяжелой форме пациенты находятся в реанимации, чаще всего осложнения в виде пневмонии. На сегодняшний день в отделении №7 находятся 28 пациентов с гриппом А. Половина – взрослые, половина – дети.

Фагиля Кутлугужина, заведующая отделением №7 Республиканской клинической инфекционной больницы

В зону повышенного риска входят именно дети и пенсионеры. А ещё, говорят врачи, взрослые с сопутствующими недугами, например, онкологией или сахарным диабетом. Эпидсезон в этом году начался рано – в ноябре. В Башкортостане долго держалась благоприятная погода для вируса: было тепло и сыро.

В мониторинге за циркуляцией вирусов преобладают респираторные вирусы – это коронавирусы, аденовирусы, риновирусы, однако уже пятую неделю регистрируются вирусы гриппа Н3N2. Вирус давно нам известен и входит в состав вакцин, используемых в этом эпидсезоне.

Лейсан Усманова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Вакцина от гриппа не гарантирует надёжную защиту, однако среди привитых подцепивших вирус – значительно меньше. Ещё она снижает риск тяжелого течения болезни.

Проведены в центральной районной больнице по приказам Минздрава аккордные дни, то есть те жители и детишки, которые не могли приехать в рабочие дни, приезжали в субботу. Мы все их приглашали: участковые педиатры, участковые терапевты. Акция проводилась пять суббот подряд.

Инна Хазиева, заведующая поликлиникой Шаранской центральной районной больницы
Так, в регионе прививки сделали порядка 60% населения. Уровень заболеваемости, успокаивают специалисты, не превышает норму. Однако он может вырасти в новогодние праздники из-за массового скопления людей.

Не только в республике, но и в Российской Федерации из вакцинированных болеют гриппом только 0,02% – эта цифра очень маленькая. Те противовирусные препараты, которые у нас есть в аптеках, они работают против этого вируса тоже. Потому что нет никаких видоизменённых вирусов, которые у нас иногда говорят, что якобы другой вирус пришёл. Нет, это тот же вирус, против которого работают все противовирусные препараты.

Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Но это не значит, что можно заниматься самолечением, а уж тем более принимать антибиотики без назначения. В случае плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу. Важно чаще дезинфицировать, проветривать и увлажнять помещение. Вирус гриппа, в том числе и «гонконгский», передаётся не только воздушно-капельным путём, но и контактно-бытовым. Поэтому использование масок и мытьё рук – это простейший, но надёжный барьер против болезни.

