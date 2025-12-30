Грипп A(H3N2) атакует Башкирию

В Башкирии фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, среди заболевших 53,6% — это дети в возрасте до 14 лет.

Специалисты отмечают, что большинство случаев протекает в легкой или среднетяжелой форме. В структуре заболеваемости преобладает грипп, на который приходится 65% случаев. Среди выявленных вирусов доминирует штамм A(H3N2) — 88%.