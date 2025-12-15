В Уфе прошёл медиафестиваль «Телесеть Тамыр»

Проект создан для юных корреспондентов, операторов и монтажёров из разных уголков республики, которые в течение года создавали проекты, снимали сюжеты и развлекательные программы.

Так, на одной площадке собрались более 10 команд, для них провели интенсив-тренинги и мастер-классы по созданию медиаконтента. Прошла и церемония награждения, где по итогам конкурсных сюжетов определили лучшего монтажёра, оператора, корреспондента, отметили и лучшую командную работу. Торжественную церемонию покажут в эфире телеканалов БСТ и «Тамыр» 29-30 декабря.