В Уфе вручили премии им. Шайхзады Бабича и Хадии Давлетшиной

Премии имени Бабича за 2023 и 2024 годы удостоились деятели культуры: певец Дамир Таипов, писательницы Загида Мусина и Разина Урманшина, а также танцор Хабир Аралбаев. Размер каждой премии составил 500 тысяч рублей, а в следующем году планируется расширить число номинаций.