Башкирия стала лучшей в ПФО по увековечению памяти защитников Отечества

Башкортостан занял первое место в окружном проекте по увековечению памяти защитников Отечества. Регион наградили дипломом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Его Радию Хабирову вручил главный федеральный инспектор по Башкортостану Александр Окатьев.
Лидерства в проекте удалось добиться благодаря системной работе, выполненной управленческой командой главы региона, говорят эксперты. В июне 2023 года в республике был принят закон «О патриотическом воспитании», сформирован координационный совет, разработана программа патриотического воспитания до 2030 года, которая проходит процедуру согласования.
В военно-патриотическом парке «Патриот» в Чишминском районе проходят пятидневные учебные сборы и профильные смены для школьников. К работе с молодёжью активно привлекаются участники специальной военной операции, во всех учебных заведениях проведены торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.