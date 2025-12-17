Башкирия стала лучшей в ПФО по увековечению памяти защитников Отечества

Башкортостан занял первое место в окружном проекте по увековечению памяти защитников Отечества. Регион наградили дипломом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Его Радию Хабирову вручил главный федеральный инспектор по Башкортостану Александр Окатьев.

Лидерства в проекте удалось добиться благодаря системной работе, выполненной управленческой командой главы региона, говорят эксперты. В июне 2023 года в республике был принят закон «О патриотическом воспитании», сформирован координационный совет, разработана программа патриотического воспитания до 2030 года, которая проходит процедуру согласования.