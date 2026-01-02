Пьяный водитель на «Jeep» протаранил столб

Вчера, 1 января, около 21:00 в Уфе произошло ДТП. Подробности рассказали в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 37-летний водитель за рулем «Jeep Wrangler», двигаясь по улице Цурюпа в сторону бульвара Ибрагимова, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

Выяснилось, что водитель был пьян. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,825 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлечен к административной ответственности. К счастью, пострадавших нет. По факту происшествия начато расследование.