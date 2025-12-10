Уфимцу дали 10 лет колонии за убийство соседа

В Уфе вынесли приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве. Подробности рассказали в прокуратуре республики.
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в апреле этого года. Между соседями по коммунальной квартире, расположенной по улице Олимпийской, случился конфликт из-за беспорядка. В ходе ссоры подсудимый нанес оппоненту не менее 18 ударов руками по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчина признал свою вину. Калининский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.