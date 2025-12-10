Уфимцу дали 10 лет колонии за убийство соседа

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в апреле этого года. Между соседями по коммунальной квартире, расположенной по улице Олимпийской, случился конфликт из-за беспорядка. В ходе ссоры подсудимый нанес оппоненту не менее 18 ударов руками по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.