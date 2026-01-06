В Башкирии продлили ограничения движения на двух трассах из-за непогоды

Вчера, 5 января, из-за ухудшения погоды ограничения были введены на 11 участках трасс.

Для оказания помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации, были организованы мониторинг дорожной обстановки и развернуты 4 мобильных пункта обогрева. За помощью в них обратились 3 человек. В стационарном пункте временного размещения, расположенном в Архангельском районе, смогли переждать непогоду 17 человек.

На данный момент, до 12:00 6 января, полностью закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Верхний Сарабиль – Кувандык с 71 по 104 км на территории Зианчуринского района.