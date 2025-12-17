В Уфе открылась IV Всероссийская конференция по электрическим машинам

На одной площадке собрались ведущие ученые, инженеры и разработчики авиационной и машиностроительной отрасли со всей страны. В течение трех дней участники будут обсуждать тенденции электромеханики и IT-технологий и представят свои исследования и практические разработки.
Мероприятие организовано передовой инженерной школой Уфимского университета «Моторы будущего». Она готовит инженеров-лидеров и ведет разработки в области новых транспортных средств, электрических двигателей и средств автоматизации.