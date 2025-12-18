В Уфе выпиливают ледяные блоки для новогодних городков

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, это трудоемкий процесс, который часто занимает более недели. Технология включает несколько этапов: сначала рабочие расчищают от снега поверхность замерзшего водоема, затем разбивают ее на равные участки, выпиливают блоки, извлекают их из воды и доставляют к местам будущего строительства ледяных сооружений.