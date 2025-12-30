В Уфе по ППМИ реализовали почти 90 проектов

В Уфе по программе поддержки местных инициатив реализовали почти 90 проектов на общую сумму свыше 140 миллионов рублей. Благодаря активным действиям горожан во многих частях столицы асфальтировали дороги, оборудовали их фонарными столбами, соорудили детские площадки и многое другое. Сейчас жители активно подают заявки. Какие именно и что хотят преобразить люди?

Несмотря на это и при любой погоде Антонина Крюкова занимается скандинавской ходьбой в свои 89 лет. Профессор БГМУ совершает пять тысяч шагов в сутки по «Мечте» – посёлку в пригороде Уфы. Признаётся: зимой прогуливаться по родному сиреневому бульвару легче, чем в другие времена года.

Сначала складывались между собой, мы закупали ПГС, засыпали эту дорожку, но сейчас ПГС становится всё дороже и дороже, и это невозможно. Мы поняли, что нам нужны другие средства, чтобы сделать основательно. Антонина Крюкова

Ведь толстый слой снега и льда на проезжей части скрывает ямы и выбоины. Поэтому жители «Мечты» надеются, что благодаря программе поддержки местных инициатив у них появится асфальтированная дорога.

Даже дети не могут на велосипеде кататься, потому что огромные ямы, лужи постоянные, грязь месят. Хотели бы, чтобы люди нас поддержали. Готовы взять на себя 30% от стоимости всей дороги. Гульназ Муха

А за рулем этого небольшого погрузчика один из жителей улицы Геологов в Кузнецовском затоне. Люди сами организовывают уборку снега, закупают топливо и запчасти к технике.

Погрузчиком мы уже года три чистим, приобрели второй, более пассивный, а вообще до этого нанимали за свой счёт технику. Частенько администрация сама уборку проводит, но объём у них большой, поэтому не всегда получается вовремя это сделать. Тимур Ахметов

А ведь несколько лет назад здесь и вовсе не было асфальтированной дороги. Она появилась благодаря активному участию граждан и спонсоров в решении вопроса.

Теперь мы спокойно можем подняться до магазина, в школу дети ходят, нет ни луж, ни ям, ездят спокойно, чисто, аккуратно, красиво. Гузель Галеева

Также жители Кузнецовского затона своими силами благоустроили улицу. Там, где раньше были ямы и мусор, теперь растут деревья.

Сосны – это было сделано совместно с администрацией Кировского района. Посадили порядка 20-30 даже. Алик Галеев, председатель уличного комитета по ул. Геологов

У активных граждан есть и другие планы. Местные жители хотят, чтобы на данной дороге оборудовали светильники в количестве 17 единиц. Поскольку в тёмное время суток здесь ходить небезопасно, да и там, за поворотом, строится крупнейшая в регионе школа.

В башкирской столице в 2025 году реализовали 89 проектов по программе поддержки местных инициатив на общую сумму свыше 140 миллионов рублей.

Это благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, установка современных спортивных и детских игровых комплексов. Лариса Салихова, заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы

Важно выполнить все условия для вхождения в программу.

Для реализации программы со стороны Республики Башкортостан выделяются до 1,2 млн рублей. Со стороны муниципального образования выделяется сумма до 15% от суммы, которая выделяется республикой, то есть до 180 тысяч рублей. Остальное софинансирование от 10% и более идёт со стороны населения и спонсоров. Чем больше софинансирование со стороны населения и спонсоров, тем больше баллов для прохождения конкурсной комиссии. Ильгизар Мухамедьянов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района г. Уфы