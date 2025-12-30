В Уфе по ППМИ реализовали почти 90 проектов

В Уфе по программе поддержки местных инициатив реализовали почти 90 проектов на общую сумму свыше 140 миллионов рублей. Благодаря активным действиям горожан во многих частях столицы асфальтировали дороги, оборудовали их фонарными столбами, соорудили детские площадки и многое другое. Сейчас жители активно подают заявки. Какие именно и что хотят преобразить люди?
Несмотря на это и при любой погоде Антонина Крюкова занимается скандинавской ходьбой в свои 89 лет. Профессор БГМУ совершает пять тысяч шагов в сутки по «Мечте» – посёлку в пригороде Уфы. Признаётся: зимой прогуливаться по родному сиреневому бульвару легче, чем в другие времена года.
Ведь толстый слой снега и льда на проезжей части скрывает ямы и выбоины. Поэтому жители «Мечты» надеются, что благодаря программе поддержки местных инициатив у них появится асфальтированная дорога.
А за рулем этого небольшого погрузчика один из жителей улицы Геологов в Кузнецовском затоне. Люди сами организовывают уборку снега, закупают топливо и запчасти к технике.
А ведь несколько лет назад здесь и вовсе не было асфальтированной дороги. Она появилась благодаря активному участию граждан и спонсоров в решении вопроса.
Также жители Кузнецовского затона своими силами благоустроили улицу. Там, где раньше были ямы и мусор, теперь растут деревья.
У активных граждан есть и другие планы. Местные жители хотят, чтобы на данной дороге оборудовали светильники в количестве 17 единиц. Поскольку в тёмное время суток здесь ходить небезопасно, да и там, за поворотом, строится крупнейшая в регионе школа.
Важно выполнить все условия для вхождения в программу.
ППМИ – это один из инструментов по воплощению инициатив, благодаря которым жизнь в населённых пунктах становится комфортной и безопасной. В том числе в решении многолетних проблем. Главное условие – высокая активность неравнодушных людей, отзывчивость спонсоров из числа представителей бизнеса, а также поддержка со стороны местных властей.