В Башкирии показали, как готовят тюльпаны к 8 Марта

Пока в городе только составляют списки подарков, в Иглинском районе уже вовсю готовят главный символ весны. Там стартовала массовая срезка тюльпанов. Сельхозкооператив «Иглинские тюльпаны» в предпраздничные дни работает в режиме цветочного конвейера. Мы побывали на месте и узнали, какой путь проделывает хрупкий бутон, чтобы стать идеальным подарком к 8 Марта.

В эти дни Иглинский район можно смело назвать тюльпанной столицей региона. Здесь, в теплицах крестьянско-фермерского хозяйства, – настоящее море цветов. На подходе главный женский праздник, а значит, уборка здесь идет полным ходом. Работницы срезают стебли под корень, связывают в плотные пучки и сразу отправляют в ведра с водой. Важно поймать момент: бутон должен быть окрашен, но еще не раскрыт. Тогда в букете тюльпан проживет дольше всего.

После сортировки тюльпаны упаковывают и помещают в холодильник. При температуре +2 градуса цветы как будто засыпают, сохраняя свежесть для долгой дороги. Уже завтра эти коробки развезут по цветочным базам и магазинам. А первый пробный букет из свежесрезанных тюльпанов уже собрали здесь же, в Уктеево.

Всего на двухэтажных полках разместилось 250 тысяч цветов. Спрос на местную продукцию растет с каждым годом. «Иглинские тюльпаны» хорошо знают во всех городах и районах республики.