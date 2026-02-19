Глава Башкирии провёл заседание антитеррористической комиссии региона

В республике проработали вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов для охраны школ. Об этом Радий Хабиров рассказал на заседании антитеррористической комиссии. Обсудили эффективность профилактической работы с молодёжью. В этом направлении нужно принять целый комплекс мер для обновления системы, подчеркнул Радий Хабиров.

О профилактической работе рассказали руководители ведомств. По их словам, мероприятия, которые проводят сейчас, охватывают директоров и педагогов учебных заведений, школьников и студентов, родительское сообщество.

Рост числа молодых людей, проявляющих агрессию и насилие по отношению к окружающим, говорит о том, что проводимая среди молодёжи профилактическая работа не всегда достигает своей цели. Об этом свидетельствуют происшествия, которые произошли в последнее время в учебных заведениях республики. Важно уделить особое внимание повышению уровня профессиональной подготовленности ответственных за эту работу специалистов. Также нужно пересмотреть критерии оценки эффективности деятельности руководителей школ и других образовательных организаций. Дополнить их положениями, стимулирующими директоров к усилению организации работы по противодействию идеологии терроризма.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что касается охраны в школах, то на республиканском уровне проработали вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов, рассказал Радий Хабиров. При этом важно не замалчивать случаи ненормального поведения учащихся.

