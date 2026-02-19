Глава Башкирии провёл заседание антитеррористической комиссии региона

В республике проработали вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов для охраны школ. Об этом Радий Хабиров рассказал на заседании антитеррористической комиссии. Обсудили эффективность профилактической работы с молодёжью. В этом направлении нужно принять целый комплекс мер для обновления системы, подчеркнул Радий Хабиров.
О профилактической работе рассказали руководители ведомств. По их словам, мероприятия, которые проводят сейчас, охватывают директоров и педагогов учебных заведений, школьников и студентов, родительское сообщество.
Что касается охраны в школах, то на республиканском уровне проработали вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов, рассказал Радий Хабиров. При этом важно не замалчивать случаи ненормального поведения учащихся.