Из Уфы в зону СВО отправили 10 фур гумпомощи

Из Уфы в зону СВО отправили 10 фур гуманитарного груза. В его формировании участвовали депутаты Госсобрания, а также члены правительства и жители республики. В составе, как и всегда, – самое необходимое: в первую очередь теплые вещи для бойцов, техника, дроны, маскировочные сети, продукты питания.