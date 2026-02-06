В Уфе реконструкцию парка им. Ленина завершили на 50%

Реконструкцию парка имени Ленина в Уфе завершили на 50%. Открытие обновлённого пространства назначено на осень этого года. Сегодня подрядчики показали, какие работы ведутся на площадке.

Сейчас основные работы ведутся на участке с фонтаном: подрядчики готовят коммуникации, саму конструкцию гидросооружения демонтировали. Поскольку чаша фонтана была в состоянии сильного износа, её изготовят заново. При этом сооружение станет не только более технологичным, но и безопасным.

На остальной части парка пока период зимней паузы. Впрочем, под снегом уже скрыт большой объём работы, который подрядчики успели выполнить за лето и осень: отреставрировали постамент памятника Арслану Мубарякову, гранитные плиты у скульптуры Александру Матросову подготовили, а на некоторых участках завезли оборудование для детских площадок.