В Уфе завершилась зимняя Спартакиада для детей с ОВЗ

В Уфе завершилась I зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в соревнованиях принимали около 100 человек. В составе сборной республики выступили 18 атлетов. Спартакиада прошла по пяти разным дисциплинам.

Башкирские горнолыжники с нарушением слуха завоевали две медали в составе сборной страны. В дисциплине «Гигантский слалом» Даниэль Зайнетдинов стал обладателем золотой награды, а Никита Ринкман завоевал бронзу. В кёрлинге первое место заняли мужская и женская сборная России. В лыжных гонках серебро у Андрея Казакова и бронза у Елизаветы Штырляевой.