В Уфе поймали 11 нетрезвых водителей

По данным Госавтоинспекции, сотрудники ДПС проверили более 410 транспортных средств. В результате было выявлено 11 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Всего инспекторы составили более 60 административных материалов за различные нарушения ПДД.