В Уфе поймали 11 нетрезвых водителей

В столице Башкирии прошла масштабная операция ГАИ по выявлению нарушителей правил дорожного движения.
По данным Госавтоинспекции, сотрудники ДПС проверили более 410 транспортных средств. В результате было выявлено 11 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Всего инспекторы составили более 60 административных материалов за различные нарушения ПДД.
Напомним, сообщить о нарушениях со стороны водителей или пешеходов можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через чат-бот ГИБДД: @GIBDDRB_02bot.
Фото: ГАИ Уфы.