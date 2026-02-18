Глава Башкирии обозначил ключевые задачи развития Уфы на 2026 год

Радий Хабиров принял участие в юбилейном, 60-м заседании городского совета Уфы, на котором подвели итоги работы управленческой команды столицы в 2025 году и обозначили задачи на предстоящий период. О ключевых векторах развития столицы – в нашем сюжете.

Тема поддержки специальной военной операции остаётся ключевым приоритетом как для столицы республики, так и для всего региона. Несмотря на санкционное давление, промышленные предприятия Уфы в полном объёме выполняют оборонзаказ, а депутаты и общественные организации объединили усилия для помощи фронту. Только из Уфы на передовую было отправлено 72 гуманитарных конвоя. Эта работа – один из главных векторов городской власти.

Этот год станет ещё более объединяющим. Объявленный нашим Президентом Год единства народов России – важный призыв к дальнейшей консолидации страны. Особенно сейчас, в период специальной военной операции. И, как я уже сказал в Послании Государственному Собранию – Курултаю республики, сейчас самое важное для всех нас – делать всё для победы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Развитие республики напрямую зависит от того, как работает её столица. Именно в Уфе сосредоточены ключевые экономические ресурсы: здесь проживает почти треть населения Башкортостана, производится половина всего объёма промышленной продукции и две трети инвестиций. Сегодня Уфа – это локомотив, на который приходится 44% валового продукта региона.

Отдельное внимание – обновлению социальной инфраструктуры. В прошлом году капитальный ремонт прошёл в поликлиниках горбольницы №8 и больницы скорой медицинской помощи. В этом году обновление ждёт терапевтическое отделение поликлиники №43 и второе отделение детской поликлиники №5. Активно продолжается и строительство образовательных учреждений: свои двери уже распахнули два крупных центра образования в микрорайонах Затон-Восточный и Кузнецовский Затон.

Уверенно подтверждает Уфа и статус развивающегося культурного, спортивного и туристического центра. Копилка достижений города пополнилась третьим местом в Национальной гостиничной премии и престижным международным званием «Всемирный ремесленный город». Впереди насыщенный событийный год: столица примет Международную велогонку «Тур России», Всероссийскую зимнюю Универсиаду, а также совместное заседание Комиссий Парламентского Собрания союза Беларуси и России.