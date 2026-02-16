От -6 до +1°С: резкие перепады температуры ждут жителей Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.
Сегодня, 16 февраля, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах возможны гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный с переходом на западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от -4 до +1°С.
Завтра, 17 февраля, снова ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Сохранятся гололед, налипание снега и гололедица на дорогах. Ветер южный с переходом на западный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -1, -6°С, днем снова от -4 до +1°С.