От -6 до +1°С: резкие перепады температуры ждут жителей Башкирии

Сегодня, 16 февраля, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах возможны гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный с переходом на западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от -4 до +1°С.