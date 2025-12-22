573 ледовых городка: Башкирия превращается в новогоднюю сказку

В Башкирии завершается масштабная подготовка к Новому году — по всей республике построено 573 ледовых городка. Как сообщила на оперативном совещании в ЦУРе министр ЖКХ Ирина Голованова, праздник уже начался для жителей 20 районов и городов.

Сегодня, 22 декабря, торжественные церемонии открытия пройдут еще в 22 муниципалитетах. В Уфе подготовили 18 праздничных площадок. Главными точками притяжения станут традиционный городок на площади имени Ленина и площадка у конгресс-холла «Торатау».