Радий Хабиров принял участие в заседании республиканского Совета по развитию промышленности

Башкортостан признали лидером в стране по количеству кластеров, а также индустриальных технопарков. Регион – в пятёрке лучших по уровню развития промышленной кооперации. Об этом на встрече с Главой Башкортостана, экспертами и представителями бизнес-сообщества заявил заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов. Также в режиме видеоконференцсвязи Радий Хабиров запустил завод в Уфимском районе по производству гофротары.
Благодаря новой площадке на заводе производить гофротару будут в два раза больше. В месяц – по четыре миллиона квадратных метров продукции: это картонные и бумажные упаковки. В них нуждаются все без исключения предприятия не только Башкортостана, но и соседних субъектов: в пищевой промышленности, маркетплейсах. Проект реализовали за два года, создано 50 рабочих мест.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию и санкции, за девять месяцев прошлого года в Башкортостане на 12% выросли инвестиции в промышленном секторе. У республики большой потенциал в области химии и нефтехимии, электроэнергетики, машиностроения. Создан станкостроительный кластер.
Республика – в пятёрке лучших по уровню развития промышленной кооперации с историческими регионами нашей страны. За три года в Башкортостан привлекли 20 миллиардов рублей в качестве мер поддержки производителей.
В регионе производят кальцинированную соду, светильники, канаты, стропы. Для обеспечения устойчивого экономического развития власти создали все условия: поддержано почти 100 инвестпроектов на сумму более 500 миллиардов рублей. В зоне особого внимания территории Туймазинского, Благовещенского, Учалинского районов, а также Салавата и Нефтекамска.
Для наращивания промышленного производства в регионе делают ставку на развитую инфраструктуру, то есть на площадки, куда подведены коммуникации и сети. Взять, к примеру, кластеры: их сейчас 27. А ещё 11 индустриальных и девять технопарков, где функционируют предприятия с возможностью расширения и выпуска ещё больше товаров. Инвестор должен соответствовать требованиям, чтобы получить меры поддержки.
Федеральные эксперты отмечают, что у Башкортостана есть чему поучиться и в вопросе подготовки кадров: сохранили систему среднего специального образования, причём обновляют материальную базу колледжей. Опыт республики изучают по всей России.
Участники встречи затронули и тему производительности труда. Так, представители Уральского пружинного завода разработали систему мотивации сотрудников, чтобы минимизировать текучку кадров. На подготовку специалиста как высшего, так и среднего звена тратятся огромные ресурсы.