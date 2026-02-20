Радий Хабиров принял участие в заседании республиканского Совета по развитию промышленности

Мы видим, что республика является носителем лучших практик России. Радий Хабиров вместе с партией достаточно активно формировал национальные проекты, это он и ваша республика добились того, чтобы при реализации нацпроектов было выделено более 40 трлн рублей, таких огромных денег в России никогда ещё не направляли, поэтому спасибо вам, берегите его и развивайте свою республику.

Сергей Морозов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по региональной политике и местному самоуправлению