Радий Хабиров принял участие в заседании республиканского Совета по развитию промышленности

Башкортостан признали лидером в стране по количеству кластеров, а также индустриальных технопарков. Регион – в пятёрке лучших по уровню развития промышленной кооперации. Об этом на встрече с Главой Башкортостана, экспертами и представителями бизнес-сообщества заявил заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов. Также в режиме видеоконференцсвязи Радий Хабиров запустил завод в Уфимском районе по производству гофротары.

Благодаря новой площадке на заводе производить гофротару будут в два раза больше. В месяц – по четыре миллиона квадратных метров продукции: это картонные и бумажные упаковки. В них нуждаются все без исключения предприятия не только Башкортостана, но и соседних субъектов: в пищевой промышленности, маркетплейсах. Проект реализовали за два года, создано 50 рабочих мест.

У нас работают и из дальних районов, для них мы снимаем квартиры и хостел. Ну, основные сотрудники – это наши. На этапе строительства, очень большая помощь была со стороны республики, на этапе приобретения нового оборудования.

Евгений Яганов, директор производственной площадки предприятия

Несмотря на непростую экономическую ситуацию и санкции, за девять месяцев прошлого года в Башкортостане на 12% выросли инвестиции в промышленном секторе. У республики большой потенциал в области химии и нефтехимии, электроэнергетики, машиностроения. Создан станкостроительный кластер.

Извлекаем уроки, смотрим на то, где и чем мы можем помочь. Активнее работать с Министерством промышленности России, там большое количество программ, начиная с поддержки тех действий, которые в рамках нацпроектов идут и, соответственно, какие-то определённые направления экономической деятельности поддерживаются, которые направлены на обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мы работаем дальше, полагаю, что в следующем году все задачи мы выполним.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республика – в пятёрке лучших по уровню развития промышленной кооперации с историческими регионами нашей страны. За три года в Башкортостан привлекли 20 миллиардов рублей в качестве мер поддержки производителей.

Я благодарен, Радий Фаритович, вам за то, что вы уделяете большое внимание развитию кооперации с нашими территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня это важно, как никогда, они, наши друзья и братья, чувствуют эту поддержку большой земли, более того, региональный Фонд развития промышленности является лидером в вопросе собственных профинансированных проектов.

Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли России

В регионе производят кальцинированную соду, светильники, канаты, стропы. Для обеспечения устойчивого экономического развития власти создали все условия: поддержано почти 100 инвестпроектов на сумму более 500 миллиардов рублей. В зоне особого внимания территории Туймазинского, Благовещенского, Учалинского районов, а также Салавата и Нефтекамска.

Для наращивания промышленного производства в регионе делают ставку на развитую инфраструктуру, то есть на площадки, куда подведены коммуникации и сети. Взять, к примеру, кластеры: их сейчас 27. А ещё 11 индустриальных и девять технопарков, где функционируют предприятия с возможностью расширения и выпуска ещё больше товаров. Инвестор должен соответствовать требованиям, чтобы получить меры поддержки.

Его инвестиционный портфель должен составлять не менее 120 миллионов рублей, соответственно, мы выбираем для него земельный участок на пяти обособленных участках: Стерлитамакский, Ишимбайский, Уфимский районы, в зависимости от его направления и профиля.

Артём Пензин, директор управляющих компаний особая экономическая зона «Алга» и индустриальный парк «Уфимский»
Федеральные эксперты отмечают, что у Башкортостана есть чему поучиться и в вопросе подготовки кадров: сохранили систему среднего специального образования, причём обновляют материальную базу колледжей. Опыт республики изучают по всей России.

Мы видим, что республика является носителем лучших практик России. Радий Хабиров вместе с партией достаточно активно формировал национальные проекты, это он и ваша республика добились того, чтобы при реализации нацпроектов было выделено более 40 трлн рублей, таких огромных денег в России никогда ещё не направляли, поэтому спасибо вам, берегите его и развивайте свою республику.

Сергей Морозов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по региональной политике и местному самоуправлению

Участники встречи затронули и тему производительности труда. Так, представители Уральского пружинного завода разработали систему мотивации сотрудников, чтобы минимизировать текучку кадров. На подготовку специалиста как высшего, так и среднего звена тратятся огромные ресурсы.

