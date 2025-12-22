Пьяный уфимец украл из кафе деньги и шашлык

В Уфе полиция задержала подозреваемого в странной краже. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил кирпичом входную дверь кафе и похитил сотовый телефон, терминал, а также вертел с мясом и другие продукты питания. Общий ущерб от его действий оценили в более чем 60 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Уфы.
На допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что не помнит, куда дел похищенное имущество, так как в момент преступления был пьян.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ